Werken starten, maar sluitingsdreiging blijft IN NOVEMBER NIEUW VERSLAG OVER SINT-CAJETANUSSCHOOL ROBBY DIERICKX

31 maart 2018

02u59 0 Steenokkerzeel Na 18 jaar starten volgende week eindelijk de vernieuwingswerken aan de Sint-Cajetanusschool in Perk. Die werken zijn nodig, want na een inspectieverslag dreigde de sluiting. Als er in het najaar te weinig vooruitgang is geboekt, kan de school alsnog onbewoonbaar verklaard worden.

Het dossier van de Sint-Cajetanusschool in Perk is zonder twijfel één van de zwaarste in de recente politieke geschiedenis van Steenokkerzeel. Jaren werd gepalaverd over de broodnodige nieuwbouw en/of renovatie van het afgeleefde kloostergebouw, maar zonder resultaat. Tot er in april 2015 plots een vernietigend verslag van de inspectiediensten kwam: het gebouw was niet veilig meer. De procedure tot intrekking van de erkenning werd meteen opgestart.





Schoolbestuur KOPS en het schepencollege schoten wakker en dienden enkele maanden later een verbeteringsplan in. Dat werd goedgekeurd door de onderwijsinspectie, waarna de procedure tot intrekking van de erkenning opgeschort werd tot 31 oktober 2018. Eén voorwaarde: de school moet op 31 oktober vernieuwd zijn.





Latere einddatum

Volgende donderdag starten de werken eindelijk. Dan worden de oude Chirolokalen afgebroken en wordt een put in de tuin gegraven om de kelder en de ondergrondse fietsenstalling aan te leggen. Aangezien de werken nu pas starten, kan de termijn van 31 oktober onmogelijk gehaald worden. "Maar uit eerdere gesprekken met het Departement Onderwijs bleek dat die einddatum zonder problemen verlengd kan worden", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). Dat laatste wordt bevestigd door onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), al zal veel afhangen van de vooruitgang van de werken. "In november zal een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt en wordt gekeken of de bewoonbaarheid en veiligheid van de school nog tijdelijk aanvaardbaar is", klinkt het. "Op basis van het verslag zal een nieuwe uitspraak over het eventuele intrekken van de erkenning volgen. De school heeft er dus alle belang bij dat de bouwwerken nu starten en goed opschieten."





De burgemeester is gerust dat de school niet zal moeten sluiten. "Al geef ik toe dat die dreiging er wel nog steeds is. In oktober zullen de werken aan het Kantschooltje, waarin twee toiletten en de zorgklassen komen, klaar zijn en zal de nieuwbouw in de tuin winddicht zijn. De nieuwbouw, die volledig door de gemeente gefinancierd wordt, zal in september volgend jaar worden geopend. Dan verhuizen de leerlingen van het oude kloostergebouw naar de nieuwbouw. Nadien start de renovatie van het kloostergebouw. Die werken, die door het KOPS betaald worden, moeten in september 2020 afgerond zijn."