Werken starten eerstdaags 21 augustus 2018

02u36 0

Het schepencollege laat weten dat er eerstdaags werken starten in de Perpetstraat in het gehucht Humelgem. Verwacht wordt dat de werken, waarbij de voetpaden en de boordstenen vernieuwd worden, volgende week maandag aanvatten. Tijdens die werkzaamheden zal de straat volledig afgesloten worden, waardoor alle verkeer er verboden is. De gemeente laat nog weten dat de werken voor hinder zullen zorgen.





(RDK)