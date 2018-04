Werken aan Sint-Cajetanusschool zijn gestart 06 april 2018

02u27 0 Steenokkerzeel Een aannemer is woensdag gestart met de werken aan de Sint-Cajetanusschool in Perk. Die moet dringend vernieuwd worden om te vermijden dat de school dicht moet. Verwacht wordt dat alle werken in september 2020 klaar zullen zijn.

De komende weken worden de oude Chirolokalen afgebroken en start men met graafwerken in de tuin, waar nadien de nieuwbouw neergepoot zal worden. Dat nieuwe gebouw zal in september 2019 klaar zijn. Dan verhuizen de leerlingen van het oude kloostergebouw - dat in april 2015 een negatief advies kreeg van de inspectiedienst - naar de nieuwe klassen. Daarna wordt het kloostergebouw vernieuwd. In september 2020 zullen ook die werken afgerond worden. In de tussentijd wordt ook het Kantschooltje vernieuwd. De werken moeten in november dit jaar al goed gevorderd zijn, want in die maand volgt een nieuwe inspectie. Zit men achter op schema, dan dreigt de sluiting van de school. (RDK)