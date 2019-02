Wegens groot succes: verplicht inschrijven voor springkastelenfestival RDK

21 februari 2019

14u59 4

Het gemeentebestuur van Steenokkerzeel heeft beslist om voor de komst van het grootste springkasteel ter wereld naar sporthal Hertblock met inschrijvingen te werken. Aanleiding is de hoge populariteit voor het springkastelenfestival. Het evenement op zaterdag 9 maart blijft wel gratis, maar kinderen moeten zich inschrijven voor één van de twee blokken. Het eerste blok is van 13 tot 15 uur, het tweede blok van 15 tot 17 uur.

Kinderen moeten tussen 6 en 13 jaar oud zijn en moeten in Steenokkerzeel wonen. Inschrijven kan vanaf nu via de ticketwebsite van de gemeente. Ook aan het onthaal in het gemeentehuis kan er ingeschreven worden.