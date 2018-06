Weer heisa over Sint-Cajetanusschool OPEN VLD EN KLAVER/N-VA IN DE CLINCH NA BESPARINGSRONDE ROBBY DIERICKX

22 juni 2018

03u09 0 Steenokkerzeel De nieuwbouw en renovatie van de Sint-Cajetanusschool in Perk is opnieuw onderwerp van discussie tussen meerderheidspartijen Open Vld en Klaver/N-VA. Volgens de liberaal Karel Servranckx werden enkele cruciale zaken uit de aanbesteding gehaald om de prijs te drukken. "Maar dat zal de gemeente zuur opbreken." Burgemeester Ryon ontkent.

Terwijl de werken voor de nieuwbouw van de Sint-Cajetanusschool op schema zitten, zorgt de school weer voor geruzie tussen meerderheidspartijen Open Vld en Klaver/N-VA. Het is voormalig burgemeester Karel Servranckx, die bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met zijn partij LVB naar de kiezer trekt en zo Open Vld doet verdwijnen, die nu van leer trekt tegen Klaver/N-VA. Volgens hem werden enkele cruciale zaken voor de realisatie van de nieuwbouw uit het aanbestedingsdossier gehaald om de totale kostprijs te drukken. "Aanleiding is de verplichting om het hele bouwdossier tien procent goedkoper te maken omdat plots bleek dat de isolatie 320.000 euro duurder was dan eerder gepland", zegt Servranckx. "Schoolbestuur KOPS had daardoor onvoldoende middelen om haar volledig deel van de kosten te dragen, waardoor er in totaal tien procent bespaard moest worden."





Financieel avontuur

Maar volgens Servranckx blijkt nu dat er enkele aanpassingen gebeurden die de gemeente zuur kunnen opbreken. "Sommige zaken mochten niet uit de aanbesteding gehaald worden", klinkt het. "Het gaat bijvoorbeeld over een muur in de ondergrondse fietsenstalling die plots weggelaten is, maar die nu opnieuw aan het dossier toegevoegd moet worden. Door deze ingrepen zal de totale kostprijs alleen maar toenemen en wordt onze gemeente in een financieel avontuur gestort. Klaver/N-VA bleef maar hameren op die besparingen, waardoor onze mensen uiteindelijk niet anders konden dan zwichten. Maar nu wordt duidelijk dat we eigenlijk gelijk hadden dat dit ons financiële kopzorgen zou bezorgen."





Burgemeester Kurt Ryon weerlegt dat cruciale zaken uit de aanbesteding werden gehaald. "Het klopt wel dat we her en der trachten te besparen. Zo kiezen we er bijvoorbeeld voor om bestaande schoolbanken te recupereren in plaats van nieuwe te kopen en hebben we een vals plafond ter waarde van 10.000 euro uit de aanbesteding geschrapt. Daarnaast kiezen we voor bepaalde zaken voor een goedkopere, standaardmaat in plaats van iets op maat te laten maken. Wat die vergeten muur betreft, dat is een fout in het ontwerp. Die werd er zeker niet doelbewust uitgehaald. De fout wordt trouwens rechtgezet. Open Vld heeft alles mee goedgekeurd, maar de schepenen zakken zelf nooit naar de werfvergaderingen af. Daarnaast heeft Servranckx er mee voor gezorgd dat het dossier achttien jaar bleef liggen."