Weekend in het teken van Wapenstilstand RDK

07 november 2018

10u48 0 Steenokkerzeel Ook Steenokkerzeel staat komend weekend stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Zaterdag wordt van 13 tot 17 uur het boek ‘Om hen nooit te vergeten’ voorgesteld in De Camme in Perk. Dat werd geschreven door de heemkring en vertelt over soldaten uit Perk, Melsbroek en Steenokkerzeel.

Het hoogtepunt van het herdenkingsweekend vindt uiteraard zondag plaats. Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Katharinakerk in Humelgem, waardoor er geen zondagsmis zal zijn in Perk en Humelgem. Om 10.50 uur wordt hulde gebracht aan het monument op het kerkhof van Humelgem. Daar zal een krans neergelegd worden. De burgemeester zal er het woord nemen, de leerlingen van vrije basisschool Ter Ham brengen een gedicht, en er zal een minuut stilte gehouden worden. Koninklijke fanfare Sint-Pharaïldis tekent voor de muzikale toets.

Om 11 uur wordt de vredesboom geplant, waarna de inwoners uitgenodigd worden op een receptie in de Sint-Katharinakerk. Om 14 uur start dan het bevrijdingsbal in zaal Teniers in Perk.