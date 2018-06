Weedkweker teelde 'uit verveling': celstraf met uitstel 13 juni 2018

Een 51-jarige man uit Steenokkerzeel werd veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan achttien maanden met uitstel, voor het uitbaten van een cannabisplantage in de kelder van zijn woning. Die was goed verborgen, maar toch wist de politie de planten op 11 april 2017 te vinden tijdens een huiszoeking. Die was er gekomen nadat buren de politie gebeld hadden omdat er een penetrante cannabisgeur rond de woning hing. Bovendien had de bewoner een opvallende tatoeage van een cannabisblad in zijn nek. In de woning bleken 156 plantjes te staan, alsook 2,8 kilogram geoogste cannabis. De man had geen geldproblemen en verklaarde dat hij 'uit verveling' teelde. Zijn tattoo heeft hij ook laten verwijderen.





(WHW)