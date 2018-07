Vuilnisbakloze spottersplatformen geplaagd door zwerfvuil 26 juli 2018

02u43 0 Steenokkerzeel De luchthaven van Zaventem onderzoekt of het vuilnisbakken rond de twee spottersplatformen in Nossegem en Steenokkerzeel moet plaatsen. De laatste weken liepen er klachten binnen over rondslingerend afval. "Een groot probleem is het niet, maar we zullen wel bekijken of we maatregelen moeten nemen", klinkt het.

Midden april werden de twee spottersplatformen - een aan asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel en één aan het Vliegbos in Nossegem - ingehuldigd. "Een groot succes", zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. "We merken dat heel wat spotters hun weg naar de platformen vinden, net als dagjestoeristen en gezinnen. Maar we zijn blijkbaar wat het slachtoffer van ons eigen succes, want de laatste weken kregen we klachten van spotters over rondslingerend afval. We vermoeden dat dat vooral afkomstig is van de dagjestoeristen en de gezinnen."





Maatregelen nemen

Opvallend: rond de spottersplatformen werden geen vuilnisbakken geplaatst. "We hebben daar bewust voor gekozen", aldus nog Pierard. "Op die manier willen we dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden neemt en zijn afval mee naar huis neemt. Als nu blijkt dat dat niet het geval is, dan zullen we bekijken of we maatregelen moeten nemen. Mogelijk komen er dan toch vuilnisbakken."





(RDK)