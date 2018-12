Vrees voor te lege spaarpot is ongegrond volgens Klaver/N-VA Robby Dierickx

27 december 2018

15u36 0 Steenokkerzeel Voor het verder afbouwen van de schulden kreeg de huidige meerderheid van Steenokkerzeel een pluim, maar dat de inhoud van de spaarpot van de gemeente in de begroting 2019 verder zakt naar 4,1 miljoen euro werd niet echt op gejuich onthaald. Volgens Klaver/N-VA ligt het werkelijke cijfer echter een pak hoger.

“De gemeente zou weleens in de problemen kunnen komen”, meent CD&V-oppositieraadslid Chris Boeykens. “Eigenlijk komt de situatie erop neer dat wanneer er nu om één of andere reden geld op tafel moet komen dat niet direct voorzien was, men niet voldoende cash flow heeft en terug zal moeten lenen.”

In Steenokkerzeel geldt bovendien een ongeschreven regel dat de spaarpot nooit onder de vijf miljoen euro zou zakken. Die regel lapt de meerderheid nu dus aan haar laars. “Op papier toch”, nuanceert schepen van Financiën Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA). “De effectieve cijfers zijn anders. We hebben deze legislatuur heel wat begroot, maar een groot deel van de projecten is niet uitgevoerd. Daardoor komt een deel van dat geld nog terug, al zal dat pas duidelijk zijn wanneer de jaarrekening van 2018 in mei volgend jaar beschikbaar is.”

Volgens de schepen zit er momenteel nog ongeveer 17 miljoen euro in kas. “Een grote, onverwachte factuur betalen zal met andere woorden geen probleem zijn”, besluit Mombaerts.