Vrees voor extra verkeer door komst baanwinkels Onder meer Action en AVEVE krijgen onderdak op oude site Boerke Buelens Robby Dierickx

14 januari 2019

17u30 0 Steenokkerzeel In het centrum van Steenokkerzeel is men gestart met de bouw van vijf baanwinkels, die op de plaats van het voormalige tuincentrum Boerke Buelens komen. Onder meer Action en AVEVE krijgen er onderdak. In de buurt zijn de reacties gemengd, al vrezen de meeste omwonenden wel voor een enorme toename van het verkeer.

Van het tuincentrum Boerke Buelens in de Mulslaan blijft niets meer over. Het imposante gebouw — decennialang een begrip in de gemeente — is inmiddels met de grond gelijkgemaakt. In de plaats komen vijf baanwinkels. Zijn al zeker van de partij: Action, AVEVE en Slimme Tuin, de opvolger van Boerke Buelens. Voor de twee andere commerciële ruimtes werd momenteel nog geen huurder gevonden. Op de site komen ook ruim honderd parkeerplaatsen. Een aannemer is inmiddels gestart met de bouwwerken en verwacht wordt dat het hele project dit jaar nog klaar is.

Buren reageren gemengd op de komst van de winkels. Monique Jacobs is een voorstander van het project. “Het is goed voor de omgeving dat er nieuwe winkels komen”, vindt ze. “Uiteraard zal er misschien wat extra verkeer zijn, maar het is hier nu ook al druk. Veel verschil zal dat dus niet maken. Tegenwoordig rijden er overal veel wagens, hé. Wie er niet tegen kan, moet in een bos gaan wonen.”

Conny Tobback is minder te vinden voor de baanwinkels. “Action en AVEVE hebben al winkels in Boortmeerbeek, op minder dan tien kilometer van Steenokkerzeel. Is het dan echt nodig om hier — pal in het centrum van een gemeente — nog een filiaal te openen? Ik woon hier sinds 1992 en zag het verkeer gaandeweg toenemen. Dit project zal voor nog wat extra wagens zorgen. De komst van de Okay drie jaar geleden heeft het verkeer ook fors doen toenemen. Waar eindigt dit?”

Ringweg

Ook Sim Van Broekhoven is niet te spreken over het nieuwe project. “Jaren geleden heeft men de ringweg aangelegd om de Mulslaan te ontlasten, maar nu wordt hier de ene winkel na de andere gebouwd. De komst van de vijf baanwinkels zal de hoeveelheid verkeer ongetwijfeld drastisch doen toenemen. Nu fietsen mijn kinderen alleen naar school, maar ik weet niet of ik dat risico wel nog wil nemen wanneer hier nog meer wagens door de straat rijden.”

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) zegt dat uit een verkeersstudie bleek dat de impact op het verkeer beperkt zal zijn. “Bovendien konden we dit project niet tegenhouden, want het gaat om een KMO-zone. Eerdere aanvragen voor grootschaligere projecten hebben we wel geweigerd omdat die wel gevolgen voor het verkeer zouden hebben.”