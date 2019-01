Voetpad op Tervuursesteenweg slechts 66 centimeter breed Robby Dierickx

09 januari 2019

16u14 0 Steenokkerzeel Bij de heraanleg van de Tervuursesteenweg tussen Perk en Elewijt, waarvan fase 1 ondertussen al een tijdje achter de rug is, werd op bepaalde plaatsen een voetpad van slechts 66 centimeter aangelegd. Dat voetpad wordt bovendien meermaals onderbroken door verlichtingspalen. “Maar op die plaatsen kunnen voetgangers even op het fietspad”, relativeert schepen Wim Mombaerts (Klaver/N-VA).

De schepen van Openbare Werken geeft wel toe dat het voetpad hier en daar wat smal is. “Maar wij hebben de plannen moeten uitvoeren binnen de beschikbare ruimte”, klinkt het. “In de legislatuur tussen 2006 en 2012 (toen Klaver N-VA in de oppositie zat, red.) werd beslist om niet te onteigenen. Daardoor zaten we wat beperkt in ruimte om én een ruim fietspad én een voetpad aan te leggen. Het fietspad is wel voldoende breed, maar het voetpad is dat niet overal. Toch is het nog breed genoeg om erop te wandelen. Daar waar een verlichtingspaal of elektriciteitskast de doorgang verspert, kunnen voetgangers evenwel even uitwijken op het fietspad. Vroeger was er helemaal geen voetpad, dus nu is het toch veiliger.”

Volgens buren zorgde het smalle voetpad al voor valpartijen. Zo struikelde een 80-jarige man over een elektriciteitskastje en reed een fietser in een haag toen een vrouw met een kinderwagen plots op het voetpad stapte om een verlichtingspaal op het voetpad te ontwijken.

Maar ook de afwateringsproblemen baren de buren zorgen. Ondanks dat een deel van het voetpad wat lager ligt dan de rest om het water op te vangen, staat het voetpad toch regelmatig blank. “Als blijkt dat er effectief een structureel probleem is, dan zullen we dat melden bij de oplevering. Die problemen moeten opgelost worden”, besluit Mombaerts, die benadrukt dat de gemeente nog geen enkele officiële klacht over het te smalle voetpad kreeg.