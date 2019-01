Voetballers klagen over gevaarlijke staat veld FC Melsbroek: “Al drie spelers geblesseerd door slecht terrein” Gemeente en voetbalclub wachten op maatregelen Brussels Airport Robby Dierickx

16u44 0 Steenokkerzeel “Voetballen op dit veld is ronduit gevaarlijk” Al drie spelers van eersteprovincialer FC Melsbroek, waaronder een jeugdspeler, hebben de voorbije weken zware blessures opgelopen door stenen op het voetbalveld en een verkeerd aangelegde drainage. De gemeente zit verveeld met de zaak en vraagt actie van Brussels Airport, dat de velden twee jaar geleden aanlegde.

Het was Jasper Michielsen, kapitein van FC Melsbroek, die dinsdag de kat de bel aanbond in een artikel in onze krant. De voetballer staat negen maanden aan de kant nadat hij twee weken geleden in een thuiswedstrijd tegen Linden een zware blessure opliep. Een blessure die volgens de kapitein veroorzaakt werd door de slechte staat van het voetbalveld van FC Melsbroek. “De stenen, groeven en scheuren hebben al verschillende spelers een blessure bezorgd”, klinkt het. “Zo hield onze tweede doelman er een knieblessure aan over en brak een jeugdspeler onlangs zijn been. En nu ik. Alweer een slachtoffer van een onverzorgd terrein waarop voetballen meer en meer een gevaar vormt.”

Henri Vandervorst, voorzitter van FC Melsbroek, bevestigt dat de staat van het veld te wensen overlaat. “Het terrein werd met de verkeerde grond aangelegd, want tussen de aarde zit Diegemse witte steen. Die stenen komen regelmatig naar boven, wat gevaarlijk is voor de spelers. De sporen van de drainage werden dan weer met rommel in plaats van met propere grond opgevuld, waardoor de spelers op sommige plaatsen enkele centimeters in de grond zakken. Ook dat zorgt voor de nodige blessures.”

Volgens Jasper Michielsen is het hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt. “Ons veld wordt door de gemeente Steenokkerzeel stiefmoederlijk behandeld. Wanneer gaan ze zich in het gemeentehuis eens bezinnen over ons terrein?”

Luchthaven op hoogte

Een uitspraak die sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA) gisteren ongetwijfeld even deed verslikken in zijn koffie. “Ik begrijp de frustratie van een speler die negen maanden geblesseerd is, maar wij hebben het veld niet aangelegd”, aldus de schepen. “Omdat Brussels Airport het voetbalcomplex aan de overkant van de Haachtsesteenweg nodig had voor nieuwe luchthavengebouwen, werd aan De Wylder een nieuw complex gebouwd. De kleedkamers, kantine en velden werden aangelegd door Brussels Airport. We hebben de luchthaven in november voor het eerst op de hoogte gebracht van de problemen met het veld. Daarop vroeg Brussels Airport welke onderhoudswerken de club al aan het veld liet uitvoeren en het is nu wachten op meer nieuws van de aannemer die instaat voor het onderhoud. Als gemeente kunnen we niets anders doen dan bemiddelen en dat hebben we de voorbije weken dan ook gedaan.”

Bij Brussels Airport kon men dinsdag geen extra informatie over het dossier geven.