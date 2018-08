Voetbalclub eert opnieuw overleden voorzitter met tornooi 07 augustus 2018

Vandaag organiseert FC Perk voor de vijfde keer een tornooi ter nagedachtenis van gewezen voorzitter Rony Vanderborght. Op nieuwjaarsdag in 2014 overleed de toen 62-jarige Vanderborght totaal onverwacht. Sindsdien organiseert de voetbalclub elk jaar een klein tornooi met vier ploegen. Vanavond strijden FC Melsbroek en Diegem Sport op het terrein van Melsbroek om een plaatsje in de finale. Donderdag doen Steenokkerzeel VO en FC Perk hetzelfde op het voetbalcomplex in Steenokkerzeel. Volgende week dinsdag wordt de finale gespeeld in Perk. De voorbije vier edities werden telkens door FC Melsbroek gewonnen. (RDK)