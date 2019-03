Vlaamse Volksbeweging stuurt eisenpakket naar Vlaamse partijen RDK

28 maart 2019

13u55 0 Steenokkerzeel De Vlaamse Volksbeweging heeft donderdag met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei een eisenpakket naar alle voorzitters van de Vlaamse partijen gestuurd. Het gaat om zes voorstellen die de leefbaarheid in de Vlaamse rand moeten verbeteren. Onder meer extra investeringen in onderwijs, veiligheid en mobiliteit zijn volgens de VVB nodig.

Op zondag 26 mei trekken we opnieuw naar de stembus voor Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Voor de Vlaamse Volksbeweging is het hoog tijd dat de Vlaamse partijen zich inzetten om de leefbaarheid in de Vlaamse rand rond Brussel te garanderen. Alle partijen krijgen eerstdaags een brief van de beweging in de bus met daarin zes concrete voorstellen.

“Eerst en vooral willen we dat het Vlaams karakter van Halle-Vilvoorde en de provincie versterkt wordt”, zegt Bart Laeremans, schepen in Grimbergen en lid van de VVB. “Door de toename van het aantal anderstaligen staat het Nederlands onder druk.” Daarnaast moet er volgens de VVB zwaar geïnvesteerd worden in onderwijs. “Want de capaciteitsproblemen zullen alleen maar groter worden”, meent Kurt Ryon, Steenokkerzeels burgemeester en eveneens lid van de beweging. “Een ander belangrijk punt is veiligheid. Zo pleiten we voor de invoering van een eigen rechtbank voor Vlaams-Brabant en voor meer financiële middelen voor de aanwerving van agenten.”

Voorts wil men ook dat er een ondergrondse verbinding komt op de Brusselse ring tussen Vorst en Vierarmen om het sluipverkeer in de omgeving weg te werken. “Er is ook nood aan een vliegwet, want de federale regering blijft maar talmen”, klinkt het. Tot slot wil de VVB dat Halle-Vilvoorde erkend wordt als centrumregio en wil men meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen. “We hopen dat de Vlaamse partijen deze voorstellen bestuderen en ze zoveel mogelijk overnemen in hun verkiezingsprogramma’s.”

