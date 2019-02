Vier kleuterkoppels ‘getrouwd’ op Valentijn Dimitri Berlanger

14 februari 2019

12u38 0 Steenokkerzeel Valentijn ging vandaag met heel wat prille liefde gepaard in Steenokkerzeel. Daar stapten acht kleuters van school Ter Ham in het huwelijksbootje.

De voorbije weken hebben de kleuters van juf Becky en juf Lieve van school Ter Ham zich ingeleefd in het thema verliefd zijn, Valentijn en trouwen. Vandaag volgde dan de kers op de (bruids)taart… Acht kleuters gaven mekaar het ‘ja-woord’. De kapel van de Vrije School Ter Ham deed dienst als sfeervol romantisch decor.

De vijf-jarigen deden hun beste (trouw)kleren aan, lieten de haren stylen en werden ‘getrouwd’ door de échte burgemeester Kurt Ryon. Die mocht daarbij meteen ook zijn eigen zoontje Polle ‘in de echt verbinden’.

“Iedereen is heel gelukkig”, lacht Ryon, die voor de gelegenheid uitgedost was als Samson-burgemeester met hoge hoed en witte handschoenen. “Het was net echt. De kapper is op school geweest en de vingers van de meisjes zijn gelakt, de ring werden uitgewisseld en achteraf was er zelfs een receptie en feest mét openingsdans.”

Dat zijn eigen zoontje in het huwelijksbootje stapte met Esmée was wel bijzonder. “Ik heb net geen traantje gelaten maar het was wel heel speciaal”, knipoogt Ryon.

De ‘trouwers’ kregen een akte mee naar huis waarin staat dat ze ‘elkaar eeuwige vriendschap hebben beloofd, in goede en kwade tijden, ook na het zesde leerjaar’.