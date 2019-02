Vier Delhaize-winkels in regio urenlang geblokkeerd Robby Dierickx

13 februari 2019

13u01 0 Steenokkerzeel Klanten van de Delhaize-winkels van Melsbroek, Grimbergen, Kraainem en Wezembeek-Oppem stonden woensdagvoormiddag voor een gesloten deur. Stakers hadden de toegang tot de winkels immers geblokkeerd. Na de middag heropenden de winkels de deuren.

“Er waren geen problemen met werkwillig personeel, noch met de klanten toen ze vernamen dat de winkel dicht was”, zegt William T’Sas, vakbondsman van BBTK. Hij was een van de actievoerders voor de winkel op Brucargo in Melsbroek. “Alleen de politie deed even moeilijk, maar uiteindelijk liet men ons begaan.”

Kort na de middag, rond 12.30 uur, werden de stakingsposten bij de winkels van Melsbroek, Grimbergen, Wezembeek-Oppem en Kraainem opgeheven. In het Brussels gewest waren er meerdere winkels gesloten.

Ook het Makro-warenhuis in Machelen is woensdag dicht door de nationale staking.