Vervuilde grond moet grondig onderzocht worden OVAM verplicht eigenaar tegen eind juni beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren Robby Dierickx

27 december 2018

14u54 0 Steenokkerzeel De eigenaar van de vervuilde grond op de hoek van de Kortenbergsesteenweg met de Blockmansstraat in Steenokkerzeel moet voor eind juni een beschrijvend bodemonderzoek uitvoeren. Dat heeft OVAM hem opgelegd nadat tijdens een analyse bleek dat er minerale oliën in de grond zitten. De naaste buur vreest dat hij een deel van zijn woning moet afbreken door de verontreiniging.

Begin oktober diende Christophe Van Eechaute een klacht in bij de gemeente Steenokkerzeel toen tijdens graafwerken op het perceel naast zijn woning langs de Kortenbergsesteenweg een stookoliegeur waargenomen werd. Onder de grond zitten twee stookolietanks en omdat de eigenaar zijn perceel wenste te verkopen, wilde hij de tanks uit de grond laten halen. Volgens Van Eechaute liet de eigenaar in het verleden weten dat de stookolietanks al sinds 1991 uit dienst zijn. “Maar tijdens de graafwerken werden de tanks geraakt en kwam de mazout vrij”, beweert Van Eechaute. “Ze waren met andere woorden niet leeg.” Door de vrijgekomen stookoliegeur werd twee maanden geleden beslist om de werken stil te laten leggen. Om ongelukken op de site te vermijden, kwamen arbeiders van de gemeente de twee stookolietanks afdekken.

Eind juni verslag

Omdat nagegaan moest worden of de grond effectief vervuild is, stelde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) vorige maand een bodemdeskundige aan. Hij nam stalen op het perceel en daaruit blijkt nu dat er een ‘gemengd overwegend nieuwe verontreiniging in het vaste deel van de aarde en in het grondwater’ aanwezig is. Volgens het verslag gaat het om minerale olie. “De verontreiniging is van die omvang dat een beschrijvend bodemonderzoek nodig is”, zegt OVAM-woordvoerder Jan Verheyen. “De eigenaar zal dit onderzoek zelf moeten bekostigen en moet ons het verslag daarvan uiterlijk eind juni bezorgen. Op basis daarvan zal bepaald worden wat de oorzaak van de vervuiling en hoe omvangrijk de verontreiniging is. Bovendien zal bekeken worden welke saneringsmaatregelen genomen moeten worden.”

Als het om een zware vervuiling gaat, dan kan dit een grote ramp voor de buurt zijn Buurman Christophe Van Eechaute

Christophe Van Eechaute liet vorige maand al weten dat hij vreest dat hij een deel van zijn woning zal moeten afbreken als zou blijken dat ook het grondwater vervuild is. “En uit het verslag blijkt nu dat dat wel degelijk het geval is”, aldus de buur. “Als het om een zware vervuiling gaat, dan kan dit een grote ramp voor de buurt zijn. De straat loopt wat bergaf, dus het grondwater heeft zich mogelijk al verspreid in de omgeving. En dit alles terwijl de eigenaar goed genoeg wist dat de werken dergelijke grote gevolgen zouden kunnen hebben.”

De eigenaar van het perceel wenst niet te reageren zolang het onderzoek loopt. Hij zal de komende maanden wel het beschrijvend bodemonderzoek laten uitvoeren.