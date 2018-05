Vernieuwde Aldi maakt winkelen aangenamer 29 mei 2018

02u37 0 Steenokkerzeel In het centrum van Steenokkerzeel heeft Aldi gisteren haar volledig vernieuwde winkel geopend. Die moet het winkelen voor de klant een pak aangenamer maken.

De vernieuwing van het filiaal in Steenokkerzeel maakt deel uit van de grootschalige modernisering van de winkels. Dit jaar alleen al worden er 167 winkels vernieuwd. De nieuwigheden zijn duidelijk zichtbaar in Steenokkerzeel. Zo kwamen er onder meer een uitgebreidere broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling en nieuw meubilair. "We hebben onze klanten gevraagd hoe hun ideale Aldi eruit moet zien", zegt Erik Winters van Aldi. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht."





(RDK)