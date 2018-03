Verkoop brommer loopt fout af: vader rijdt koper aan 28 maart 2018

Een 54-jarige man uit Steenokkerzeel riskeert 12 maanden cel met probatie-uitstel voor het omverrijden van een Brusselse jongeman. De zoon van de beklaagde had via internet zijn brommer verkocht aan twee Brusselse jongeren. Omdat de papieren niet waren bijgevoegd waren de kopers teruggekeerd naar Steenokkerzeel. Daar mengde de vader van de verkoper zich in het gesprek. De gemoederen raakten verhit en de twee jongeren namen de benen. "Hierop is hij in zijn wagen gesprongen en heeft hij een van hen op zijn motorkap 'geschept'. Als die jongen minder geluk had gehad, zat hij nu in een rolstoel", aldus het parket. Fel overdreven, aldus de verdediging. "De auto vertoonde enkel schade door de steentjes die zij naar de wagen wierpen." Vonnis 19 april. (WHW)