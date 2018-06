Verkeersdrempels maken Kerkdreef veiliger 21 juni 2018

02u33 0 Steenokkerzeel In de Kerkdreef in Perk worden momenteel twee verkeersdrempels aangelegd. Een ingreep die volgens het schepencollege nodig was om de snelheid van weggebruikers terug te dringen.

De laatste tijd waren er steeds meer meldingen gekomen van overdreven snelheid in de straat, terwijl daar net ook veel jongeren fietsen. Na overleg met de politie werd beslist om in te grijpen, wat uiteindelijk leidde tot de aanleg van de drempels. Die werken brengen wel wat verkeershinder met zich mee, maar dat zou eind juni achter de rug moeten zijn.





"Dankzij de twee verkeersdrempels worden automobilisten verplicht om hun snelheid te minderen en wordt er dus een veiligere omgeving gecreëerd", zegt schepen van Mobiliteit Wim Mombaerts (Klaver/N-VA).





Er wordt ook nog een verkeersremmer aangelegd in de Moorbosstraat in Boekt, een gehucht van Perk. (RDK)