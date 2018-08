Van Frachenlaan één dag dicht 13 augustus 2018

In het centrum van Steenokkerzeel worden de wegreflectoren aan het zebrapad in de Van Frachenlaan ter hoogte van school Ter Ham van 20 tot en met 22 augustus vervangen.





Om de werken vlot te laten verlopen, gaat de Van Frachenlaan tussen de Hamdreef en de Nieuwstraat in beide richtingen voor één dag dicht. Er wordt een omleiding voorzien.





Na het uitharden van de producten zal de weg opnieuw opengesteld worden. (RDK)