Uit de bol op bevrijdingsbal DBS

11 november 2018

16u53 0 Steenokkerzeel In Steenokkerzeel werd Wapenstilstand niet alleen ingetogen gevierd met ceremonies en gedenkmomenten allerhande. Omdat het einde van de oorlog wel degelijk ook gevierd mocht worden organiseerde de cultuurraad in samenwerking met de gemeente een heus bevrijdingsbal.

Iedereen was welkom in zaal Teniers in Perk om 100 jaar bevrijding te vieren op de muziek van een (Decap)orgel. Wie zich had gekleed volgens de mode uit die tijd (jaren ’20), kreeg bovendien één gratis consumptie. Dat lieten heel wat inwoners – waaronder uiteraard burgervader Kurt Ryon – zich geen twee keer zeggen. Er werd in de sfeervol versierde zaal dan ook bij momenten flink wat afgeswingd.

Voor een goed begrip: in de voormiddag was er ook al onder meer een heldenhulde geweest op het kerkhof van Humelgem en er werd ook een vredesboom geplant.