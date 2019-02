Twee nieuwe bestuursleden redden tennisclub Kasteel van Ham Robby Dierickx

13 februari 2019

13u11 0 Steenokkerzeel De toekomst van tennisclub Kasteel van Ham in Steenokkerzeel zag er even niet al te best uit nadat zes bestuursleden de handdoek hadden gegooid, maar Eddy Meysmans en Willy Debuyzer schieten de club te hulp. Zij vormen het nieuwe bestuur, waardoor de 180 leden ook de komende jaren nog kunnen blijven tennissen langs de Damstraat.

“De zes bestuursleden besloten onlangs om – weliswaar zonder geruzie binnen de club – te stoppen”, vertelt Eddy Meysmans. “Meteen draaide de geruchtenmolen in het dorp op volle toeren. Het ging zelfs zover dat er verhalen de ronde deden dat de club opgedoekt zou worden. Die verhalen waren compleet uit de lucht gegrepen, al was het uiteraard wel zo dat indien er geen nieuw bestuur zou komen, het voorbestaan van de tennisclub in het gedrang zou komen.”

Maar Eddy Meysmans en Willy Debuyzer, beiden zelf al jarenlang lid van TC Kasteel van Ham, schoten de club te hulp. “Willy is de nieuwe voorzitter en ik ben de covoorzitter”, aldus nog Meysmans. “Deze overname doen we uit liefde voor de club en voor het tennis. We krijgen echter wel de hulp van heel wat vrijwilligers. Ook van oud-bestuursleden die de club nog willen helpen, maar niet langer de verantwoordelijkheid van een bestuurslid willen dragen. Voor de leden zal er evenwel weinig veranderen, al wordt de manier van lesgeven wel compleet anders. De lessen zullen voortaan intern gegeven worden, terwijl dat vroeger via externe trainers gebeurde. Daarnaast krijgt de club ook een nieuwe website.”

Volgende week zit het nieuwe bestuur al samen met het schepencollege om het over de plannen van de vernieuwing van de site aan ‘Den Dam’, waartoe behalve de tennisclub ook de voetbalclub van Steenokkerzeel behoort, te hebben.