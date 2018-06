Tractor verliest olie op rondpunt 27 juni 2018

02u42 0

Een in panne gevallen tractor heeft gisterenavond voor heel wat fileleed gezorgd op de Tervuursesteenweg. "De bestuurder van de tractor was op dat moment net de bermen aan het maaien toen zijn hydraulische pomp het begaf. Daardoor kwam er heel wat olie op het rondpunt aan Belgocontrol terecht", zegt Filip Van Steenbergen, waarnemend korpschef van politiezone KASTZE. "Er was zelfs zoveel olie op het rondpunt terechtgekomen dat de brandweer de hulp moest inschakelen van de civiele bescherming. Alleen kreeg de brandweer het niet opgeruimd", aldus Van Steenbergen.





Door het incident werd het rondpunt afgesloten en werd het verkeer omgeleid via Zaventem. De hulpdiensten hadden een drietal uur nodig om het wegdek terug schoon te krijgen. (VDBS/RDK)