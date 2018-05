Toezichthouder Piramide na 34 jaar met pensioen 31 mei 2018

34 jaar lang was ze toezichthouder in gemeenteschool De Piramide in Steenokkerzeel, maar vandaag gaat de 65-jarige Roos Van Rillaer met pensioen. Gisteren nam ze al uitgebreid afscheid van haar leerlingen, die een liedje voor haar maakten en haar overlaadden met cadeaubonnen.





"Het is toch wat met pijn in het hart dat ik stop", zegt Roos Van Rillaer. "Ik heb hier 34 jaar lang de ochtend-, middag- en avondopvang verzorgd. In al die jaren was ik geen enkele dag afwezig. Tegenwoordig lopen hier zelfs kinderen rond wiens ouders ik nog opgevangen heb. Voortaan kan ik meer tijd voor de kleinkinderen vrijmaken."





Directrice Mimi Peremans is vol lof over de afscheidnemende collega. "Ze stond hier elke dag om 6.30 uur paraat en deed haar werk voortreffelijk. Daarom verdient ze een mooi afscheid van de leerlingen." (RDK)