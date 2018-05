Toegangsweg naar voetbal en jeugdhuis aangepakt 23 mei 2018

De Wylder, de toegangsweg naar het nieuwe voetbal- en jeugdhuiscomplex in Melsbroek, wordt momenteel volledig vernieuwd. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de straat wordt er verbreed. Dat laatste was nodig om tweerichtingsverkeer mogelijk te maken. Sinds de opening van het sport- en jeugdcomplex is er namelijk een pak meer verkeer in de straat. Om de veiligheid van de jeugdhuisbezoekers en de voetballers die te voet of met de fiets naar het complex komen te garanderen, worden ook twee verkeersdrempels en een voetpad aangelegd. De werken startten met opzet pas deze week, omdat het voetbalseizoen afgelopen is en voor de jeugd een examenperiode in aantocht is. "Als gemeentebestuur willen we bij deze herinrichting een maximale veiligheid creëren voor de zachte weggebruiker", zegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Op die manier stimuleren we de inwoners om sneller de fiets te nemen of te voet te gaan." (RDK)