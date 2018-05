Toch gemeentelijke aanplakborden 31 mei 2018

Er zullen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dan toch gemeentelijke aanplakborden voor verkiezingsaffiches in het Steenokkerzeelse straatbeeld te zien zijn. Klaver/N-VA, de partij van burgemeester Kurt Ryon, had op haar Facebookpagina een poll geplaatst om de gemeentelijke aanplakborden af te schaffen en 78 procent was vóór die afschaffing. Maar de partij kreeg geen steun op de voorbije gemeenteraad. Alle andere partijen, inclusief coalitiepartner Open Vld, kozen voor het behoud van de borden. "Jammer, want de kosten voor het milieu zullen opnieuw hoog zijn en de gemeentearbeiders kunnen beter voor andere taken ingezet worden dan voor het plaatsen van de aanplakborden", vindt burgemeester Ryon. "Ook zorgt het voor een lelijk aanzicht van het dorpsbeeld. Het is dan ook een gemiste kans."





Voor de provincieraadsverkiezingen worden er evenwel geen borden geplaatst.





(RDK)