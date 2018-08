Tien dagen op kamp, maar met schone kleren naar huis 10 augustus 2018

De leden van Chiro Pechies keren morgen na tien dagen op kamp te zijn geweest terug naar huis. Terwijl ze dat normaal met een zak vol vuile kleren doen, staat de ouders nu geen hoop was te wachten. Warenhuisketen Lidl kwam de vuile was gisteren namelijk al ophalen in het Waalse Vergnies. Chiro Pechies is een van de tien jeugdbewegingen die door Lidl geselecteerd werden. De leden kregen bij hun vertrek richting Vergnies een 'stinkzak' mee van de supermarktketen. Daarin propten ze hun vuile was, die gisteren opgehaald werd. Vandaag krijgen de leden hun schone kleren terug. Met de actie promoot Lidl haar wasmiddel Formil Color.





(RDK)