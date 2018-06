Ter Ham viert met 'stoet uit het verleden' 26 juni 2018

02u46 0 Steenokkerzeel Na een jaar vol activiteiten en een inlevingsweek, heeft basisschool Ter Ham de apotheose van haar 175ste verjaardag gevierd. Dat gebeurde met een grote stoet door de straten van Steenokkerzeel.

Een grote groep leerlingen, leerkrachten en ouders stapte afgelopen zaterdag vanaf de vrije basisschool in een lus doorheen de gemeente. Achteraf wachtte nog een Vlaamse kermis en toonden de leerlingen hun talenten op een vrij podium





Het schoolfeest vormde de apotheose van een jaar vol feestelijke activiteiten. Zo werd er vorige week ook nog een projectweek georganiseerd, waarbij de klassen teruggingen in de tijd via onder meer workshops kantklossen, volksdansen en timmeren. De leerkrachten zelf tekenden present als nonnen en paters. (DCFS)