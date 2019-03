Te duur en onnodig: schepencollege stelt bouw 13 assistentiewoningen uit Voormalig OCMW-voorzitter Marc Verhaeghe spreekt van mes in rug na 6 jaar zwoegen Robby Dierickx

21 maart 2019

15u40 1 Steenokkerzeel De gemeente Steenokkerzeel gaat dan toch geen 13 assistentiewoningen in de Mulslaan bouwen. “Te duur”, vindt het schepencollege. “Bovendien is er nu al een overaanbod aan assistentiewoningen.” Voormalig OCMW-voorzitter Marc Verhaeghe (Open Vld) reageert furieus. “Na zes jaar zwoegen, steekt Klaver/N-VA me een mes in de rug.”

In mei 2016 zette de toenmalige gemeenteraad het licht op groen voor de bouw van 13 assistentiewoningen op de parking naast de 17 bestaande gemeentelijke serviceflats van De Zilveren Esdoorn. Voor de realisatie van het project ging de gemeente in zee met Haviland. Een architect maakte al de eerste ontwerpen, maar nu stelt het nieuwe schepencollege – dat uitsluitend uit Klaver/N-VA bestaat – de bouw plots voor onbepaalde tijd uit.

“Daar hebben we drie geldige redenen voor”, zegt schepen van Welzijn en Senioren Liesbeth Degrève (Klaver/N-VA). “Eerst en vooral is er het kostenplaatje. Het vooropgestelde budget ging van 1,5 miljoen euro naar 3,1 miljoen. Om de kosten te drukken, hadden we in de vorige legislatuur beslist om drie van de dertien flats te verkopen in plaats van te verhuren. Daardoor zouden we 700.000 euro recupereren, maar dan nog zou het hele project ons 2,4 miljoen euro kosten. En wat als de drie flats niet verkocht zouden geraken?”

Overaanbod

Ten tweede is er volgens het schepencollege een overaanbod aan serviceflats. “Vorig jaar nog werden assistentiewoningen in Melsbroek geopend en momenteel bouwt men ook nog private serviceflats aan het Kasteel van Ham en in de Mulslaan”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Het momentum dat er jaren geleden was, is nu voorbij. Mensen blijven ook steeds langer thuis wonen.”

Het laatste argument om de plannen af te blazen, is de werklast voor de afdeling interne en sociale zaken. Daar is men immers al bezig met de begeleiding van de bouw van het gemeentelijk kinderdagverblijf, de bouw van een doorgangswoning en de komst van vier woningen voor begeleid wonen. De opzeg van de samenwerking met de architect en Haviland kost de gemeente wel 166.000 euro. “Maar de plannen zijn niet verloren. Ze kunnen geheractiveerd worden zodra de marktsituatie verandert en de gemeente de nodige budgetten kan en wil voorzien”, besluit Liesbeth Degrève.

Geven en nemen

Marc Verhaeghe, de Open Vld’er die in de vorige legislatuur OCMW-voorzitter was, begrijpt de beslissing van zijn voormalige coalitiepartner niet. “Ze steken me een mes in de rug”, klinkt het. “Ik heb zes jaar lang gezwoegd voor dit dossier en Klaver/N-VA zette het licht mee op groen omdat wij toegevingen deden in de dossiers van de Sint-Cajetanusschool en de Chiro van Perk. In een schepencollege is het geven en nemen, maar nogmaals is duidelijk geworden dat Klaver/N-VA alleen maar nam. Nog geen drie maanden na de meerderheidswissel wordt een project van ons al afgeblazen.”

Karel Servranckx, die als oppositieraadslid van Open Vld zetelt, belooft alvast vuurwerk tijdens de komende gemeenteraad. “Dit is puur wanbeleid”, zegt de voormalige burgemeester. “Het schepencollege liegt als het zegt dat er een overaanbod is. Alle assistentiewoningen die door de privé gebouwd werden, worden voor 375.000 euro verkocht. Maar niet iedereen kan dat betalen. Dus er is nood aan gemeentelijke huurserviceflats. Hier laten we het niet bij.”