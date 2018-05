Tatoeage leidt politie naar plantage 23 mei 2018

02u57 0

Een 51-jarige man uit Steenokkerzeel riskeert 24 maanden cel voor het uitbaten van een cannabisplantage in de kelder van zijn woning. Op 11 april 2017 vond de politie de goed verborgen plantage. De huiszoeking was er gekomen op basis van verschillende inlichtingen. Buren hadden de politie gewaarschuwd dat er een penetrante cannabisgeur hing rond de woning. Bovendien had de bewoner een opvallende tatoeage van een cannabisblad in zijn nek staan. "Meneer was dus duidelijk een fan", aldus het parket. In de woning werden 156 plantjes aangetrofen en 2,8 kilogram cannabis. De man had geen geldproblemen en verklaarde geteeld te hebben 'uit verveling'. "En uit gemakkelijk geldgewin dus", voegde de procureur eraan toe. "Als er dan nog een drugsproblematiek meespeelt, heb ik nog enig begrip. Nu totaal niet." Uitspraak op 12 juni. (WHW)