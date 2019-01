Stroompanne zet 1.000 woningen uur zonder elektriciteit Robby Dierickx

17 januari 2019

08u46 0 Steenokkerzeel Zowat duizend gezinnen in Perk hebben donderdagochtend een uur lang zonder elektriciteit gezeten. Aanleiding was een kabelbreuk. Ook in Zemst en Kampenhout waren er - weliswaar kleine - problemen.

Het probleem begon donderdagochtend om iets na 7 uur. “Door een kabelbreuk, waarvan de oorzaak onbekend is, kwamen zowat duizend gezinnen zonder stroom te zitten”, zegt David Callens van Eandis. Onder meer langs de Tervuursesteenweg, in de Moorbosstraat, de Huinhovenstraat, de Houtemsesteenweg, de Boektsestraat en de Driebundersweg viel de elektriciteit uit. Arbeiders van Eandis kwamen meteen ter plaatse en konden het euvel rond 8.10 uur verhelpen. In eerste instantie kregen de gezinnen in het centrum van Perk opnieuw stroom, enkele minuten later was dat ook het geval voor de woningen in de gehuchten Huinhoven en Boekt.

Ook in buurgemeenten Zemst en Kampenhout zaten enkele huizen een uur zonder elektriciteit, al was de impact daar minder groot dan in Perk.