Stormweer? Zo los je dat op: 400 kinderen leven zich uit op grootste springkasteel ter wereld

10 maart 2019

In de sporthal van Steenokkerzeel hebben maar liefst vierhonderd kinderen zich zaterdagnamiddag kunnen uitleven in het grootste springkasteel ter wereld. Een inwoner won een wedstrijd bij springkastelenverhuurder ’t Jumperke, waardoor het reusachtige springkasteel naar Steenokkerzeel kwam. Met een grootte van maar liefst 1.260 vierkante meter palmde het springeiland de volledige sporthal in.

Wegens de populariteit was de gemeente genoodzaakt om met inschrijvingen te werken. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar oud die in Steenokkerzeel wonen, mochten zich inschrijven voor het unieke evenement. Op het grootste springkasteel ter wereld konden uiteindelijk zowat vierhonderd kinderen springen, klimmen, klauteren en glijden. Ze werden in twee shiften binnengelaten: een eerste deel was tussen 13 en 15 uur welkom, de andere kinderen tussen 15 en 17 uur.