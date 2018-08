Steenweg pas open, straks weer dicht NUTSWERKEN STARTEN DONDERDAG, HINDER VANAF EIND OKTOBER ROBBY DIERICKX

14 augustus 2018

02u41 0 Steenokkerzeel In november vorig jaar ging de Tervuursesteenweg na een jaar weer open, maar eind oktober zal er alweer voor acht maanden niet van Perk naar Elewijt gereden kunnen worden. Door onteigeningsproblemen konden de werken niet samen uitgevoerd worden. Overmorgen starten de nutswerken, maar er is voorlopig nog geen hinder.

Een jaar lang afzien was het voor de inwoners van Perk en Elewijt - maar ook van de ruimere omgeving - toen de Tervuursesteenweg ter hoogte van Boekt afgesloten was van november 2016 tot november vorig jaar. Wie van de ene naar de andere gemeente wilde, moest een omleiding van enkele kilometers via onder meer de Luchthavenlaan en de Woluwelaan volgen. Ook busreizigers waren de dupe van de rioleringswerken, want verschillende haltes werden afgeschaft en het aantal ritten werd fors teruggeschroefd. In november vorig jaar werd dan ook opgelucht ademgehaald toen de steenweg feestelijk heropend werd.





Helaas is de vreugde is van korte duur, want donderdag starten opnieuw werken op de steenweg, aansluitend op de werfzone van vorig jaar. Deze keer wordt er tussen het centrum van Perk en het kruispunt van de Hoogstraat en de Houtemsesteenweg, in totaal 1,7 kilometer, gewerkt. "We hadden die werken graag tegelijk met de rioleringswerken van vorig jaar uitgevoerd, maar onze plannen werden gedwarsboomd door onteigeningsproblemen", zegt schepen van Openbare Werken Wim Mombaerts (Klaver/N-VA). "Die problemen zijn nu via juridische weg opgelost. Overmorgen starten de nutsmaatschappijen met hun deel van de werken. Tot eind oktober zal de hinder beperkt blijven, gezien het om een mobiele werkplaats gaat en de steenweg gewoon open kan blijven. Vanaf eind oktober zijn we wel genoodzaakt om alle verkeer van Perk naar Elewijt te verbieden. De aannemer begint dan met de aanleg van vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg en een vernieuwing van het wegdek. Er wordt een omleiding via de Kampenhoutsesteenweg en de Hoogstraat ingevoerd. Wie van Elewijt naar Perk wil, zal wél door kunnen."





Honderd meter omleiding

De werken zullen acht maanden duren. "Maar de hinder zal minder groot zijn dan vorig jaar, toen de steenweg in beide richtingen afgesloten werd en er een veel grotere omleiding ingelast werd", aldus nog Mombaerts. "Nu moet er slechts zeshonderd meter omgereden worden. Ook voor de busreizigers komen er trouwens slechts kleine aanpassingen."





Behalve de vrijliggende fietspaden en een vernieuwing van het wegdek zal er ook openbare verlichting langs de fietspaden geplaatst worden. De steenweg zelf telt namelijk geen verlichting in de zone tussen Perk en Elewijt. Die werken worden betaald door de gemeente, de vernieuwing van het wegdek en de fietspaden via subsidies van het Vlaams gewest.