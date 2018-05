Spottersplatform zaterdag dicht door festival aan 127bis 04 mei 2018

Het spottersplatform 25L/07R aan asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel is morgen een hele dag lang dicht. Aanleiding van die sluiting is Steenrock, het jaarlijks festival dat aan het repatriëringscentrum georganiseerd wordt. Met dat festival willen de organisatoren de bewoners van 127bis een hart onder de riem steken. Door de festiviteiten mag er niet geparkeerd worden in de dienstweg naar het repatriëringscentrum, waardoor de gemeente beslist om het spottersplatform van 8 tot 20 uur te sluiten. "De zone voorbij de poorten van 127bis en de Caricole zijn verboden terrein voor iedereen. Dit om een goede gang van zaken en de veiligheid te garanderen", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Dus ook al geven ze goed weer, de spottersplaats van Steenokkerzeel zal een hele dag gesloten zijn. Die in Nossegem blijft wel open." (RDK)