Spandoeken promoten sporten in het Nederlands 14 februari 2018

02u43 0 Steenokkerzeel Het schepencollege gaat een twintigtal spandoeken met de boodschap 'Ik sport, jij sport, wij sporten in het Nederlands' ophangen. Die worden 'persoonlijker' via foto's van leden van de sportclubs.

Gisteren huldigden sportschepen Geert Laureys en burgemeester Kurt Ryon (beiden Klaver/N-VA) het eerste nieuwe spandoek in. Het werd opgehangen in de petanquehal in sporthal Hertblock. "Het is niet langer een universele banner, maar een op maat van de sportclub", verduidelijkt Laureys. "Het ontwerp is aangepast naargelang de sportlocatie en waar mogelijk hebben we ook foto's van de leden toegevoegd, zodat het spandoek een persoonlijke invulling mee krijgt. Ook verwijst de achtergrond van de banner naar de sportclub."





Met de spandoeken wil de gemeente clubs aanzetten om Nederlands te blijven gebruiken. "Daarnaast willen we anderstaligen stimuleren om onze taal te leren en te durven spreken." (RDK)