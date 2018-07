Sp.a maakt eerste zes namen bekend 12 juli 2018

02u54 0

Oppositiepartij sp.a Steenokkerzeel heeft haar eerste zes namen voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Huidig gemeenteraadslid Rudy Peeters is lijsttrekker en wordt gevolgd door Chris Blanckaert en Rony Blommaert. Elke Krikilion staat op de vierde plaats, terwijl gewezen gemeenteraadslid Francis Marchand de vijfde plek inpalmt. Edy Van Damme is de lijstduwer. De socialisten hopen na zes jaar op de oppositiebanken te hebben gezeten in de volgende legislatuur opnieuw mee aan de macht te kunnen komen. Belangrijke thema's zijn het welzijn van elke inwoner. De slagzin is 'Uniek Steenokkerzeel voor U en ik!'. (RDK)