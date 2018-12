Sint-Cajetanusschool is gered Inspectie heeft slechts kleine opmerkingen. Nieuwbouw volop op schema Robby Dierickx

14 december 2018

17u48 0 Steenokkerzeel De Sint-Cajetanusschool in Perk zal dan toch niet moeten sluiten. Omdat de nieuwbouwwerken op schema zitten, heeft de inspectiedienst van het Departement Onderwijs een positief verslag opgesteld. Wel moeten er – in afwachting van de vernieuwing van het oude kloostergebouw - enkele kleine veiligheidsaanpassingen gebeuren. Schoolbestuur KOPS reageert opgelucht.

Twee weken geleden zakten enkele inspecteurs van het Departement Onderwijs naar de Sint-Cajetanusschool in Perk af om na te gaan of het er wel nog veilig genoeg is om les te geven. De school kreeg ruim drie jaar geleden namelijk een negatief advies, waarna schoolbestuur KOPS en het schepencollege tot 31 oktober dit jaar de tijd kregen om het verouderde gebouw te vernieuwen. Die deadline werd uiteindelijk niet gehaald. Wel is men inmiddels volop met de nieuwbouw achter het oude klooster, dat van 1876 dateert, bezig en werd het Kantschooltje al opgeleverd. “Omdat die werken op schema zitten, heeft de inspectiedienst beslist dat de school niet dicht moet”, zeggen Annemie Aelvoet en Jan Van hoof, voorzitter en ondervoorzitter van KOPS. “De school is met andere woorden gered.”

Toch kreeg het schoolbestuur het bevel om enkele aanpassingen door te voeren aan het oude kloostergebouw, dat in de zomer weliswaar volledig gestript wordt. “De kleine veranderingen zijn volgens de inspectiedienst nodig om de veiligheid voor de leerlingen het komende halfjaar te garanderen”, aldus nog Van hoof. “Het gaat dan onder om het beter afschermen van stopcontacten, het vastzetten van een bank op de speelplaats en het ophangen van extra bordjes aan de nooduitgangen. Ik denk dat dit alles ons maximaal duizend euro zal kosten.”

Nieuwbouw in juni klaar

Ondertussen is de ruwbouw van het nieuwe gebouw achter het oude klooster zo goed als klaar. In dat gebouw, dat door de gemeente gefinancierd wordt, komen acht klassen. Ook het directielokaal, het secretariaat en het lerarenlokaal komen in de nieuwbouw. Op het dak wordt een ruimte gecreëerd om buiten les te geven. Tot slot komt er ook een ondergrondse fietsenstalling en een evenementenruimte. Verwacht wordt dat die werken eind juni afgerond kunnen worden, zodat de verhuis komende zomer kan gebeuren.

“Na het zomers bouwverlof start men met het strippen van het oude kloostergebouw”, legt Annemie Aelvoet uit. “Op de gelijkvloerse verdieping komt een refter, die ook door verenigingen en inwoners gebruikt zal kunnen worden voor eetfestijnen en koffietafels. Op de eerste verdieping worden vier klassen gebouwd. Die werken moeten midden 2020 afgerond worden, zodat de school op 1 september dat jaar volledig klaar is. Vanaf dan zal de volledige lagere school in het vernieuwde schoolgebouw onderdak krijgen. Nu zitten de leerlingen van het eerste leerjaar nog aan de overkant van de steenweg, waar ook de kleuterklassen gevestigd zijn.”

Maandag kunnen de leerlingen al gebruik maken van het vernieuwde Kantschooltje, waar twee lokalen voor de zorgklas, een berging, een technische ruimte en het sanitair in ondergebracht werden.