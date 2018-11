Shoppen bij lokale handelaars kan voortaan van achter computer Robby Dierickx

21 november 2018

08u57 0 Steenokkerzeel Tien handelaars van Zemst en Steenokkerzeel stappen in het project Beedrop.be. Concreet kunnen hun klanten hun inkopen voortaan online bestellen om ze vervolgens gratis thuis geleverd te krijgen.

Bakkerij Kenneth, Bakkerij Van Eeckhout, Versmarkt Michiels, Laathof, Traiteur Claessens, Cloetens Delicatessen, GVS Drinks, Cools Brussels Volle Grondwitloof, Greenroom en Flanders Spirits: dat zijn de tien handelaars uit Zemst en Steenokkerzeel die sinds deze week actief zijn op Beedrop.be. Daarmee strijden ze – exact een eeuw na de oprichting van de supermarkten – opnieuw met gelijke wapens tegen de grootwarenhuizen.

Dankzij Beedrop.be bestelt de klant zijn of haar inkopen via de computer, tablet of smartphone. De klant kan uit een zeer uitgebreid aanbod van verse producten kiezen. De geplaatste bestellingen worden door Beedrop-koeriers thuis geleverd en temperatuurgevoelige producten worden gekoeld aan huis gebracht. De vernieuwde manier van winkelen biedt tal van voordelen zoals het niet langer door de verkeersdrukte te moeten, geen parkeerplaats te moeten zoeken en niet aan te moeten schuiven aan de kassa.

De regio Steenokkerzeel-Zemst is al de 69ste regio in Vlaanderen waarin Beedrop.be actief is. Op die manier kan al meer dan een derde van de Vlamingen zijn inkopen online doen met gratis thuislevering.