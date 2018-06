Servranckx heeft LVB-lijst klaar 21 juni 2018

Dat voormalig Steenokkerzeels burgemeester Karel Servranckx na zes jaar afwezigheid opnieuw een gooi naar de sjerp doet, was al langer bekend. Maar nu is ook zijn LVB-lijst, die de Open Vld in Steenokkerzeel vervangt, volledig klaar. Naast Servranckx zelf staat ook huidig OCMW-voorzitter Marc Verhaeghe op de lijst. Hij zal duwen. Huidig gemeenteraadslid Gilbert Van Ostaede krijgt de vijfde plaats. Enkele andere opvallende namen op de lijst zijn die van Annie Berckmans, Elke Trostmann en Gilbert Lesage. (RDK)