Ryanair bezorgt gemeente meer lawaai VLUCHTEN STIJGEN SNELLER OP OM BRUSSELSE BOETES TE VERMIJDEN LIEVE VAN BASTELAERE& ROBBY DIERICKX

07 april 2018

02u25 0 Steenokkerzeel Om de hoge Brusselse geluidsboetes te vermijden, stijgen zo goed als alle Ryanair-vliegtuigen al maanden sneller op. Gevolg? Steenokkerzeel krijgt met een pak meer grondlawaai te kampen.

Uit een vraag van federaal volksvertegenwoordiger Tim Vandenput (Open Vld) aan federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) blijkt dat piloten van Ryanair er de laatste tijd alles aan doen om de hoge Brusselse geluidsnormen - die tot 60.000 euro per overtreding kunnen oplopen - te vermijden. Zo steeg tussen januari en september vorig jaar liefst 98 procent van de vliegtuigen van de Ierse lagekostenmaatschappij op vanaf de baandrempel van startbaan 25R. Dat is de locatie op de startbaan waar het vliegtuig normaal zijn aanloop neemt om op te stijgen. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2016 steeg slechts dertien procent van de toestellen van Ryanair op die plek op.





Rand is de dupe

"Dit alles om de Brusselse geluidsboetes te vermijden", zegt Tim Vandenput. "Het wordt nog maar eens duidelijk dat de drie gewesten een oplossing moeten vinden. Lukt dat niet, dan moet het maar opnieuw een federale materie worden. Het kan niet dat de Vlaamse rand de dupe wordt van deze discussie. Nu al krijgt Steenokkerzeel meer grondlawaai te verwerken omdat de vliegtuigen van Ryanair al aan het begin van de startbaan, die op een boogscheut van het centrum ligt, opstijgen."





Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) bevestigt dat er sinds enkele maanden een pak meer grondlawaai is. "De motoren draaien namelijk vlak bij ons centrum op volle toeren. Bovendien krijgt ook Melsbroek meer lawaaihinder te slikken, want de vliegtuigen draaien vroeger af waardoor onze deelgemeente - en bij uitbreiding de hele Noordrand - de volle laag krijgt. Laat ons hopen dat andere maatschappijen niet voor dezelfde manier van opstijgen zullen kiezen."





Op dat laatste kon minister Bellot geen antwoord geven, maar hij laat wel weten dat de luchtverkeersleiders steeds ingaan op het verzoek van de piloot als hij geen probleem ziet. "Zo'n verzoek mag trouwens niet om veiligheidsredenen worden geweigerd door de luchtverkeersleider, want de piloot is de enige die kan bepalen welke afstand nodig is om op te stijgen in functie van het gewicht en de prestaties van zijn toestel", aldus Bellot.





Bij SN Brussels Airlines wijzigt men de manier van opstijgen alvast niet. "Doen we dat wel, zou de luchthaven snel verzadigd zijn omdat de toestellen langer moeten taxiën en daardoor opstoppingen zouden veroorzaken", zegt woordvoerder Kim Daenen.