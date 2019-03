Ruim honderd bezwaren tegen uitbreidingsplannen MS Center RDK

14u30 0 Steenokkerzeel Op het gemeentehuis van Steenokkerzeel zijn – één dag voor het einde van het openbaar onderzoek – ruim honderd bezwaarschriften ingediend tegen de uitbreiding van het MS Center in Melsbroek. Oppositiepartij Groen verzamelde de voorbije weken de bezwaren en overhandigde de bundel maandagochtend op het gemeentehuis.

De Melsbroekenaren maken zich vooral zorgen over de mobiliteitsimpact die de vernieuwing en de uitbreiding van het Nationaal MS Center in de Steenokkerzeelse deelgemeente zal hebben. Maar volgens oppositiepartij Groen, die de voorbije weken van deur tot deur trok om de bezwaren van de omwonenden op te halen, werd er ook geen onderzoek uitgevoerd wat de bemaling voor de aanleg van de ondergrondse parking betreft. “Nochtans bleek recent nog bij de bouw van een appartementsgebouw dat er heel wat water in de grond zit”, lieten gemeenteraadsleden Ann Goovaerts en Griet Deroover weten. “Welke impact zal het wegpompen van al dat water hebben op het nabijgelegen Floordambos? Als de grond droog komt te staan, zal dat zware gevolgen voor de vegetatie in het bos hebben.”

Oud klooster en kapel

Tot slot is er ook protest tegen het verdwijnen van het oude klooster en de kapel. Maandagochtend brachten de groenen honderd bezwaarschriften naar het gemeentehuis. Daarnaast werden nog drie aparte bezwaren ingediend. Dinsdag loopt het openbaar onderzoek af, waarna de gemeente een oordeel over de vergunning zal moeten vellen.