Ruim 100 bewoners terug in repatriëringscentrum 127bis 08 februari 2018

02u28 0 Steenokkerzeel Na de kortsluiting van bijna twee weken geleden en de grootscheepse evacuatie zijn de ruim honderd bewoners gisteren teruggebracht naar repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel. De herstellingswerken zijn inmiddels afgerond.

Op vrijdag 26 januari zorgde een kortsluiting in repatriëringscentrum 127bis plots voor een hevige rookontwikkeling. Omdat de problemen niet meteen opgelost geraakten, werden de ruim honderd bewoners naar andere asielcentra in Vlaanderen gebracht. Aanvankelijk werd verwacht dat ze vorige week vrijdag of ten laatste afgelopen maandag konden terugkeren naar Steenokkerzeel, maar uiteindelijk was het tot gisteren wachten. De herstellingswerken werden begin deze week afgerond en na het uitvoeren van verschillende testen bleek alles in orde.





Een hele voormiddag lang werden de bewoners met busjes naar het repatriëringscentrum gebracht. Die operatie verliep - net als de evacuatie twee weken geleden - zonder problemen.





(RDK)