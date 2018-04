Rotary Club serveert opnieuw kippen in MS-Center 20 april 2018

02u55 0

Nu zaterdag serveren de leden van Rotary Club Zaventem kippen in de feestzaal van het MS-Center in Melsbroek. De serviceclub is al jaren nauw betrokken bij het MS-Center via de vzw IMSO (International Multiple Sclerosis Organisation). Zo financiert de Rotary Club op jaarbasis een vakantieverblijf aan zee voor de patiënten en organiseert men eveneens een kerstfeest. Ook andere instanties worden financieel gesteund. Om wat geld in het laatje te brengen, wordt jaarlijks het kippenfestijn georganiseerd. De achttiende editie vindt nu zaterdag plaats. Een hele dag lang staan de leden paraat in de feestzaal van het MS-Center. (RDK)