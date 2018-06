Rommelmarkt Humelgem met 520 standhouders 09 juni 2018

Zondag vindt in Humelgem, een gehucht van Steenokkerzeel, de achttiende editie van de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Dat de rommelmarkt zeer in trek is, bewijst het aantal inschrijvingen. Ook dit jaar dagen 520 standhouders op. Alle plaatsen zijn ondertussen al een maand uitverkocht.





Bezoekers zijn van 9 tot 15 uur welkom. Er staan springkastelen, grimeerstanden en eet- en drankstanden van De Vlaamse Gaai, De Zondagsdrinkers en jiu-jitsuclub Okinawa.





Er is dit jaar extra parking voorzien, maar de organisatie maant iedereen aan om indien mogelijk met de fiets te komen.





(RDK)