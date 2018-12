Roland bouwt 25ste kerststal en zet Jozef en zwangere Maria in café Robby Dierickx

14u56 0 Steenokkerzeel Voor het 25ste opeenvolgende jaar heeft Steenokkerzeelnaar Roland Kempeneers (67) een kerststal in de Mulslaan gebouwd. Elk jaar kiest Roland voor een ander thema en dit jaar zitten Jozef en een hoogzwangere Maria op café. Opnieuw kreeg de Steenokkerzeelnaar heel wat lof van dorpsgenoten.

Meer dan een week heeft hij eraan gewerkt, maar nu is de nieuwe kerststal van Roland Kempeneers klaar. Zoals elk jaar is het ook nu opnieuw een pronkstuk geworden. “In tegenstelling tot de voorbije jaren is Maria hoogzwanger”, vertelt Roland. “Ze zit samen met Jozef in een café, waar enkele andere mannen aan het kaarten zijn. Van enkele mensen kreeg ik al de opmerking dat het misschien wat raar is dat ze op café zitten, maar dan kennen ze het echte verhaal niet (lacht). Zo waren Jozef en Maria op zoek naar een herberg in Betlehem, maar alle herbergen waren volzet. De laatste herbergier zei hen dat ze in een stal in de buurt mochten overnachten.”

Het is dan ook in die stal waar Jezus geboren werd. “Hij zal op 25 december in zijn wiegje gelegd worden”, aldus nog Roland, die tevreden is van het resultaat. “Ook pastoor Piet Capoen heeft me al gefeliciteerd en dat doet deugd.”

Enkele jaren geleden was er nog commotie rond een kerststal van Roland toen hij strings aan een wasdraad hing. Op vraag van de pastoor werd de lingerie weggehaald. Sindsdien houdt de Steenokkerzeelnaar het beschaafder.