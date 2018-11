Resultaat inspectie Sint-Cajetanusschool nog niet bekend Robby Dierickx

27 november 2018

17u05 0 Steenokkerzeel De inspectiedienst van het Departement Onderwijs heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Sint-Cajetanusschool in Perk. Daarbij werd nagegaan of de nieuwbouwwerken voldoende vlotten. Is dat niet het geval, dan dreigt de sluiting van de school. Op het verslag is het wel nog even wachten.

Schoolbestuur KOPS en de gemeente Steenokkerzeel kregen na een vernietigend inspectieverslag in april 2015 tot 31 oktober dit jaar de tijd om de gebouwen van de Sint-Cajetanusschool te vernieuwen. Werd die deadline niet gehaald, dan zou de school de deuren moeten sluiten. Ondertussen zijn we een maand na die bewuste datum en is de school nog volop in opbouw. Het Departement Onderwijs liet eerder dit jaar wel al weten dat indien de werken bezig zouden zijn, KOPS en de gemeente uitstel zouden krijgen. Om die reden kwam de inspectiedienst dinsdag een hele dag langs.

Details over het bezoek zijn er nog niet. “De inspectiedienst zal nu een verslag opstellen en afhankelijk daarvan zal bepaald worden of de school al dan niet dicht moet”, zegt Annemie Aelvoet, voorzitter van het KOPS. “Normaal gezien krijgen we volgende week de resultaten van het bezoek.”