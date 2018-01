Repatriëringscentrum 127bis ten vroegste vrijdag opnieuw open 30 januari 2018

Na de kortsluiting van afgelopen vrijdag in repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel starten vandaag de herstellingswerken. Volgens de Regie der gebouwen kunnen de bewoners pas ten vroegste vrijdag terugkeren.





Net voor de start van het weekend moest de politie massaal uitrukken naar het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel.





Door een kortsluiting was er rookontwikkeling en werkten allerlei elektrische installaties niet naar behoren. Omdat de panne groter dan verwacht was, werd beslist om de ruim honderd bewoners te evacueren en over te brengen naar andere opvangcentra in Vlaanderen.Gisteren werd naar de oorzaak van de kortsluiting gezocht en al snel bleek dat enkele verbindingen van de voedingskabels doorgebrand waren.





"Inmiddels hebben we het nodige materiaal besteld en kunnen de herstellingswerken starten", klinkt het bij de Regie der gebouwen. "We verwachten dat die werken woensdagavond afgerond kunnen worden, zodat alles donderdag heropgestart kan worden. Dat betekent dat de bewoners ten vroegste vrijdag of mogelijk pas maandag kunnen terugkeren naar het repatriëringscentrum." (RDK)





