Rechter wijst chiroplein toe aan kerkfabriek VERBOUWEREERDE GEMEENTE GAAT IN BEROEP ROBBY DIERICKX

30 juni 2018

02u36 0 Steenokkerzeel Het chiropleintje in Melsbroek is geen eigendom van de gemeente, wel van de kerkfabriek. Dat heeft de rechter in eerste aanleg beslist. Maar de discussie die nu al ruim vier jaar aansleept, is daarmee nog niet voorbij. Het schepencollege gaat immers in beroep.

De eigendomskwestie dateert al van 2014. In dat jaar bleef een gevaarlijk gat in één van de muren maandenlang onaangeroerd omdat het niet duidelijk was wie nu eigenaar was en het gat dus moest dichten: de gemeente of de kerkfabriek. Het schepencollege liet destijds weten dat het in het bezit was van een eigendomsakte en dat de gemeente het pleintje, dat op zondag nog altijd door Chiro Splinter gebruikt wordt, ondertussen ook al jaren onderhouden had. De kerkfabriek trok de authenticiteit van die akte echter in twijfel en trok naar de rechter. En die gaf de kerkfabriek nu gelijk.





"De rechter baseerde zich voor zijn uitspraak op een boek van Jos Lauwers over de geschiedenis van Melsbroek", zegt Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Hij hield daarbij helemaal geen rekening met onze weerleggingen en argumenten. In het kadaster staat nochtans zwart op wit vermeld dat de gemeente eigenaar is van het pleintje."





Nog geen vreugdekreten

Ondanks de uitspraak zijn bij de kerkfabriek van Melsbroek voorlopig nog geen echte vreugdekreten te horen. "Omdat we nog niet weten hoe de gemeente op deze uitspraak zal reageren", aldus voorzitter Clement Peeters. "Het zal afwachten zijn welke stelling het schepencollege inneemt."





En het mag al duidelijk zijn dat de gemeente zich niet bij de beslissing van de rechter zal neerleggen. "We gaan nog eens samenzitten met onze advocaat, maar het staat nu al vast dat we in hoger beroep gaan", aldus nog burgemeester Ryon. "We hebben de bewijzen dat wij wel degelijk eigenaar zijn. Bovendien staan we al jaren in voor het onderhoud. We hebben de petanqueterreinen onlangs helemaal vernieuwd en we plaatsten enkele speeltuigen op het plein. Ik vraag me af of de kerkfabriek het plein wel goed zal onderhouden. Stel dat dit niet het geval is, dan moeten wij als gemeente alsnog ingrijpen, terwijl het plein dan niet van ons is. En welke plannen heeft de kerkfabriek met het terrein? Als men het vol wil bouwen, dan zullen wij ons daar zeker tegen verzetten. Een chiroplein moet een plein voor de kinderen blijven."





Over eventuele toekomstplannen kan en wil Clement Peeters nu nog niets kwijt. "Het zou zonde zijn om nu al een toekomstvisie te ontwikkelen, wetende dat de gemeente deze beslissing van de rechter nog kan aanvechten. Het zal dus wachten zijn op een definitieve uitspraak. Ook voor wat het onderhoud betreft, hangt alles af van de beroepsprocedure."