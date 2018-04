Ravotten en sporten aan voet van kasteel 19 april 2018

Tientallen kinderen tussen 3 en 15 jaar oud uit Steenokkerzeel konden zich gisteren uitleven in het Park d'Exaerde in Humelgem, dat in het kader van de Buitenspeeldag helemaal omgebouwd werd tot een grote openluchtspeeltuin. Aan de voet van het kasteel van Humelgem stonden tal van springkastelen, een zweefmolen en een wipe-out. Er liep ook een clown rond en de kinderen konden zich laten schminken. Het was al de elfde keer dat de gemeente Steenokkerzeel deelnam aan de Buitenspeeldag. "Buiten spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen", aldus schepen van Jeugd Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA). "Ze zijn actief bezig en ontdekken de omgeving op een heel andere manier."





(RDK)